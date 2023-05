POL-WOB: Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin - Polizei hofft auf Zeugen

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Eichelkamp, Dunantplatz 10.05.2023, 05.40 Uhr bis 06.10 Uhr Am Mittwochmorgen überraschte ein Wohnungsmieter am Dunantplatz im Wolfsburger Stadtteil Eichelkamp einen Einbrecher und nahm die Verfolgung auf. Der Täter konnte unerkannt mit entwendetem Schmuck und Bargeld entkommen. Am frühen Mittwochmorgen verließ der Mieter für eine ...

mehr