Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freudental: Unbekannte stehlen Baumaterial und Werkzeuge aus Rohbau

Ludwigsburg (ots)

Eine noch nicht genau bestimmbare Menge an Baumaterialien und Werkzeugen in noch unbekanntem Wert stahlen Diebe zwischen Mittwoch (17.05.2023) 17.00 Uhr und Freitag (19.05.2023) 08.25 Uhr aus einem Rohbau im Elsbeerenring in Freudental. Um an das Diebesgut heran zu kommen, hoben die unbekannten Täter zwei verschlossenen Bautüren aus den Angeln und brachen in einen weiteren Raum ein, der mit Gipskartonplatten gesichert war. Der entstandene Sachschaden konnte ebenfalls noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143 40508-0 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell