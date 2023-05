Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht auf der L251

St. Katharinen (ots)

Am Dienstagmorgen des 09.05.2023 kam es gg. 07:45 Uhr zu einem Spiegelunfall auf der L251 zwischen St. Katharinen und Linz am Rhein. Der Unfallverursacher befuhr die Gefällstrecke mit Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 50 km/ aus Richtung St. Katharinen kommend und touchierte in der ersten Linkskurve ein entgegenkommendes Fahrzeug. Durch diesen Kontakt wurde der Fahreraußenspiegel zerstört. Die Unfallstelle liegt aus Fahrtrichtung St. Katharinen kommend, im oberen Abschnitt der Fahrstrecke. Aufgrund des Anpralls dürfte am Verursacherfahrzeug ebenfalls der Spiegel beschädigt worden sein. Wer kann Hinweise zum Unfall oder Unfallfahrzeug machen? Wer hat nach 07:45 Uhr in Linz am Rhein ein Fahrzeug bemerkt, an dem der Fahreraußenspiegel beschädigt war?

Hinweise bitte an die Polizei Linz am Rhein.

