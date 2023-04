Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrzeugbrand auf der B10

Münchweiler (ots)

Am Dienstag, gegen 15:10 Uhr, wurde ein Fahrzeugbrand auf der B10 in Fahrtrichtung Landau kurz vor der Abfahrt Münchweiler gemeldet. Die Fahrerin bemerkte während der Fahrt eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum und stoppte das Fahrzeug auf dem Standstreifen. Der in Vollbrand stehende Pkw wurde durch die Feuerwehr, die mit 6 Fahrzeugen und 18 Kräften vor Ort war, gelöscht. Es kam zu keinen Personenschäden. Die anwesende Straßenmeisterei verengte die B10 für circa eine Stunde auf eine Fahrbahn. Es kam zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell