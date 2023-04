POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht

Pirmasens (ots) - Am Montag, gegen 20:45 Uhr, meldete sich das 17-jährige Opfer aus Pirmasens telefonisch bei der Polizei. Er teilte mit, dass er soeben in Höhe Exerzierplatzstraße 8 von zwei Männern beraubt worden ist. Er wollte an einer Gruppe von ungefähr 12 jungen Männern vorbeigehen, als er plötzlich in eine Hausecke gedrängt wurde. Dort wurde er von zwei Tätern mehrfach in das Gesicht geschlagen. Unter ...

mehr