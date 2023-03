Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - bei Blutprobe Widerstand geleistet

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 28.03.2023 gegen 21:00 Uhr konnte in der Bruchstraße in Bad Dürkheim die Fahrerin eines Citroen Xsara einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Zuvor wurde durch aufmerksame Zeugen ein Fahrzeug gemeldet, das deutliche Schlangenlinien fuhr und teilweise auf die Gegenfahrbahn lenkte. Während der Kontrolle der 45-Jährigen konnten die Polizeibeamten deutlichen Atemalkoholgeruch feststellen. Beim Aussteigen musste sie sich mehrfach am Auto festhalten. Einen freiwilligen Atemalkoholtest konnte sie aufgrund ihrer Alkoholbeeinflussung nicht ordnungsgemäß durchführen. Als ihr eine Blutprobe entnommen werden sollte, leistete sie dagegen aktiven Widerstand und sperrte sich gegen die Maßnahme. Glücklicherweise wurde durch die Widerstandshandlung niemand verletzt. Ihr Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen die Fahrerin wird nun wegen Führen eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinwirkung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

