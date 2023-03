POL-PDNW: Kriminalstatistik veröffentlicht

Grünstadt (ots) - Am Montag, 27.03.2023 zwischen 09:00 Uhr und 13:30 Uhr, wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Grünstadt Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurden insgesamt 230 Fahrzeuge kontrolliert. Bei den Geschwindigkeitskontrollen in der Weinstraße in Grünstadt-Asselheim wurden drei Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Die ...

