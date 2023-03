Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen

Grünstadt (ots)

Am Montag, 27.03.2023 zwischen 09:00 Uhr und 13:30 Uhr, wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Grünstadt Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurden insgesamt 230 Fahrzeuge kontrolliert. Bei den Geschwindigkeitskontrollen in der Weinstraße in Grünstadt-Asselheim wurden drei Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 66 km/h. Außerdem wurden vier Fahrzeugführer verwarnt, welche keinen Sicherheitsgurt angelegt hatten. Es wurden weitere Geschwindigkeitsüberwachungen in der Eistalstraße in Mertesheim und in der Hauptstraße in Tiefenthal durchgeführt. In Mertesheim wurden insgesamt zwei Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Die dort gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 64 km/h.

