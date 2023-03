Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 247

Kallmerode (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Donnerstagnachmittag auf der Ortsumfahrung Kallmerode. Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Entgegenkommenden. Die Insassen der Fahrzeuge wurden zur ärztlichen Versorgung in Kliniken verbracht. Eine Unfallbeteiligte erlag ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus. Zwei Rettungshubschrauber, eine Vielzahl an Rettungskräften und ein Unfallgutachter kamen im Einsatz. Bis die Fahrzeuge geborgen wurden, war die B247 vollgesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell