Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Täter rauben jungem Mann die Kopfhörer

Pirmasens (ots)

Am Montag, gegen 20:45 Uhr, meldete sich das 17-jährige Opfer aus Pirmasens telefonisch bei der Polizei. Er teilte mit, dass er soeben in Höhe Exerzierplatzstraße 8 von zwei Männern beraubt worden ist. Er wollte an einer Gruppe von ungefähr 12 jungen Männern vorbeigehen, als er plötzlich in eine Hausecke gedrängt wurde. Dort wurde er von zwei Tätern mehrfach in das Gesicht geschlagen. Unter Androhung eines Schlagringes und von Pfefferspray wurden ihm seine Apple Air Pods im Wert von 150 Euro abgenommen. Der junge Mann erlitt leichte Gesichtsverletzungen. Die sofort durchgeführte Nahbereichsfahndung verlief negativ. Beschreibung der Täter:

Täter 1: Männlich, Blond, weiße Adidas Jacke und Hose.

Täter 2: Schwarze Locken und schwarz glänzende Daunenjacke.

Die restlichen circa 10 jungen Männer waren nicht aktiv an der Tat beteiligt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

