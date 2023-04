POL-PDPS: Einbruch in eine Wohnung in der Schloßstraße

Pirmasens (ots) - Zwischen Sonntag, 16:00 Uhr, und Montag, 09:00 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter einen in Höhe Marsstraße 19 geparkten Mercedes. Die Schadenshöhe wird auf 4000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps Kontaktdaten für Presseanfragen: ...

