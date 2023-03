POL-WOB: Radfahrerin mit unsicherer Fahrweise - 31-Jährige hatte 2,06 Promille intus

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Poststraße 07.03.2023, 19.00 Uhr - 19.30 Uhr Die Polizei in Wolfsburg sucht Zeugen zu einem Raubüberfall, der sich am Dienstagabend in der Poststraße zugetragen hat. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand wurde zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr ein 49 Jahre alter Wolfsburger in Höhe der dortigen Spielothek überfallen und beraubt. Bei dem Überfall wurde das Opfer leicht verletzt. Da ...

