POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Schulgebäude - Bargeld und Laptops entwendet

Ludwigsburg (ots) - Eine Putzmaschine im Wert von etwa 8.000 Euro wurde zwischen Dienstag (16.05.2023) 16.00 Uhr und Freitag (18.05.2023) 08.30 Uhr von einer Baustelle in der Brunnenstraße in Kirchheim am Neckar gestohlen. Die Täter dürften die Maschine mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07143 891060 oder per E-Mail: ...

mehr