Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Gem. Leonberg: Lastzug kollidiert mit Pannenfahrzeug - Person schwer verletzt -

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 17:34 Uhr befuhr der 31-jährige Lenker eines Lastzugs der Marke MAN den rechten Fahrstreifen der BAB 8 vom Autobahndreieck Leonberg kommend in Fahrtrichtung München. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Lkw-Fahrer nach rechts von der Fahrspur ab und kollidierte mit einem auf der Standspur stehenden Pannenfahrzeug. Der Lastzug wurde durch die Kollision abgewiesen und kam neben der Fahrbahn im Grünstreifen zum Stehen. Durch den Aufprall wurde der 20-jährige Lenker des BMW in seinem Fahrzeug schwer verletzt und musste im weiteren Verlauf durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. An der Zugmaschine wurde der Kraftstofftank aufgerissen und der sich darin befindliche Dieselkraftstoff floss ins Erdreich. Während der Verkehrsunfallaufnahme mussten zeitweise zwei Fahrstreifen gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Bergung des Lastzugs dauert zur Stunde noch an, da hierzu ein Kran angefordert werden musste. Ein Bergemanager befindet sich deshalb vor Ort. Die Feuerwehren Leonberg und Sindelfingen sind mit starken Kräften im Einsatz. Das betroffene Erdreich wird im Anschluss an die Unfallaufnahme abgetragen. Das zuständige Umweltamt ist in die Maßnahmen eingebunden. Die Autobahnmeisterei befindet sich zur Absicherung der Bergemaßnahmen an der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und den Verletzungen des BMW-Fahrers wurden durch die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg übernommen, die mit sieben Streifen im Einsatz war. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 6869 0 oder per Email unter stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

