Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8: Gemarkung Denkendorf - Verkehrsunfall mit medizinischem Hintergrund

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (20.05.2023) um 16.49 Uhr, ereignete sich auf der BAB 8, München in Fahrtrichtung Karlsruhe, im Ausfahrtsbereich zur Tank- und Rastanlage Denkendorf ein Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Sattelzugführer parkte auf der Verzögerungsspur/Ausfahrtsspur zur Tank- und Rastanlage seinen MAN Sattelzug ab. Ein 69-jähriger Fahrer eines Pkw Hyundai kam mutmaßlich infolge einer medizinischen Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte die rechtsseitige Leitplanke und fuhr ungebremst auf den geparkten Sattelzug auf. Der 69-jährige Pkw-Lenker wurde, entgegen ersten Meldungen, beim Unfall nicht verletzt, jedoch vorsorglich und zum Zwecke medizinischer Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. Der in der Fahrerkabine befindliche Sattelzugfahrer wurde ebenfalls nicht verletzt. Die Zufahrt zur Tank- und Rastanlage wurde bis 20.22 Uhr zur Versorgung des Pkw-Lenkers und zur Unfallaufnahme, sowie der Bergung des verunfallten Hyundai gesperrt. Aufgrund ersten Meldungen vor Ort waren ein Rettungshubschrauber mit Notarzt sowie mehrere Rettungswagen im Einsatz. Ebenfalls die Feuerwehren Wendlingen sowie Köngen. Der Gesamtsachschaden belaufe sich auf circa 20.000 Euro.

