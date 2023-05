POL-SO: Möhnesee-Völlinghausen - Brand

Werl (ots) - Am 15. Mai, um 13:15 Uhr, kam es auf der Soester Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Ford-Fahrer aus Welver war in Richtung Werler Innenstadt unterwegs. Als er nach eigenen Angaben kurz abgelenkt war, geriet er in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einer 61-Jährigen Soesterin zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Beteiligten schwer verletzt und in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahmen und die ...

mehr