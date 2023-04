Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schwerpunktkontrolle Johannisstraße

Innenstadt

Osnabrück (ots)

In der Zeit von 16 Uhr bis 24 Uhr führte die Polizei am Freitag erneut Schwerpunktkontrollen in der Johannisstraße und weiteren Bereichen der Innenstadt durch. Während einer Kontrolle im Bereich der Alkohol- und Drogenszene gerieten zwei Hunde in eine Auseinandersetzung, drei Personen erhielten daraufhin Platzverweise für die Johannisstraße. Den ganzen Abend über wurden zahlreiche Kleingruppen im Bereich zwischen Schlossgarten und Möserstraße von den Beamten kontrolliert, immer wieder wurden Personen mit Betäubungsmitteln angetroffen. Vor einem Wettbüro in der Möserstraße konnte der Handel mit Betäubungsmitteln beobachtet werden, Abnehmer und Verkäufer erhielten Strafanzeigen. In dem Wettbüro und in einem angrenzenden Hausdurchgang wurden kleine "Bunker" mit Verkaufseinheiten Marihuana lokalisiert, die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Elf Ermittlungsverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet, ein Haftbefehl wurde vollstreckt und eine Fundunterschlagung ermittelt. Dreizehn Verkehrsordnungswidrigkeiten, u. a. Rotlichtfahrten und das Befahren der Fußgängerzone mit Kfz, wurden geahndet. Zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen erhielten Personen, die Platzverweisen nicht nachkamen.

