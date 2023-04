Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Neuenkirchen b Bramsche: Sachbeschädigung durch Feuer

Neuenkirchen b Bramsche (ots)

Auf dem umfriedeten Gelände der Grundschule Neuenkirchen, Am Schulhof 3, gerieten am Samstag gegen 00:20 Uhr zwei Müllcontainer in Brand. Die Fassade und zwei Türen der Grundschule wurden in Mitleidenschaft gezogen. Den Brand bekämpfte die Freiwillige Feuerwehr. Die Polizei geht davon aus, dass ein oder mehrere unbekannte Täter einen der Müllcontainer anzündeten, auf den zweiten Behälter griffen die Flammen dann über. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 4.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen, die zuvor auf dem Schulgelände oder der näheren Umgebung beobachtet werden konnten. Erreichbar ist das Kommissariat in Bersenbrück unter 05439/9690.

