POL-OS: Osnabrück: Wendemanöver führte zu schwerem Verkehrsunfall

Osnabrück (ots)

Am Freitag gegen 17:10 Uhr fuhr ein 51-jähriger Osnabrücker mit seinem Pkw vom Gelände der Aral-Tankstelle auf die Alte Poststraße in stadtauswärtige Richtung. Nach einigen Metern beabsichtigte er dann seinen VW T-Roc von der Busspur aus, hinter einer Mittelinsel entlang, zu wenden und in Richtung stadteinwärts zu fahren. Dabei missachtete er die Bevorrechtigung eines 58-jährigen Motorradfahrers, der die Alte Poststraße ebenfalls in Richtung Bohmter Straße befuhr. In dem Moment als der VW die Geradeausspur schnitt, prallte der Kradfahrer frontal in die Fahrerseite des Pkw. Der Mann aus Neuenkirchen-Vörden zog sich dabei schwere Verletzungen zu, eine zunächst angenommene Lebensgefahr konnte im Krankenhaus inzwischen ausgeschlossen werden. Die drei Insassen des VW erlitten leichte Verletzungen, verzichteten jedoch auf eine Behandlung. An der Ducati MTS 950 und dem VW entstanden erhebliche Sachschäden, beide Fahrzeuge haben vermutlich nur noch Schrottwert. Die entstandenen Schäden schätzen die Beamten auf 30.000 Euro. Für die Zeit der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme war die Alte Poststraße in stadteinwärtige Richtung voll gesperrt, der Verkehr in Richtung Bohmter Straße wurde über die Busspur geführt.

