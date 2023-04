Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Berge: Versuchter Einbruch in St. Servatius Kirche

Berge (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag 17 Uhr und Freitag 11 Uhr ereignete sich an der St. Servatius Kirche in Berge ein versuchter Einbruchdiebstahl. Ein oder mehrere Unbekannte hatten versucht, eine hölzerne Tür an einem Hintereingang zu den Verwaltungsräumen gewaltsam aufzuhebeln. Die Tür hielt stand, der Einbruch misslang. Mutmaßlich aus Frust oder reinem Schädigungswillen wurde ein außenliegender Wasserhahn geöffnet und laufen gelassen. Zur Öffnung des Wasseranschlusses muss ein geeigneter Schlüssel mitgeführt worden sein, ohne Werkzeug ist dieser nicht zu öffnen. Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstige Beobachtungen nimmt die Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690 entgegen.

