Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hesepe: Zivilen Funkstreifenwagen ausgebremst - heller Kleinwagen gesucht

Hesepe (ots)

Bereits am 02. April gegen 20:50 Uhr befuhr ein ziviler Funkstreifenwagen der Polizei Bramsche die B68 zwischen Hesepe und der Anschlussstelle Bramsche-Nord. Noch im einspurigen Bereich, näherte sich dem VW Passat von hinten ein Audi A7 Sportback und fuhr derart nah auf, dass weder das Fabrikat noch das Kennzeichen sichtbar war. Vor dem Polizeiauto fuhr ein heller Kleinwagen. Als die Pkw in den zweispurigen Bereich der Bundesstraße gelangten, wechselte der helle Kleinwagen auf den rechten Fahrstreifen. Der Dienstwagen beschleunigte auf dem linken Fahrstreifen. In diesem Moment wechselte der Audi hinter den Kleinwagen auf die rechts Spur, betätigte mehrfach die Lichthupe und nötigte den Kleinwagen dadurch, seine Geschwindigkeit zu erhöhen. Letztlich überholte der Audi den Funkstreifenwagen rechtsseitig. Anschließend setzte sich der Audi vor das Polizeiauto und führte ohne erkennbaren Grund eine Vollbremsung durch. Die Beamtin am Steuer des Passats musste eine Vollbremsung bis zum Stillstand durchführen, um einen Auffahrunfall zu verhindern. Die Beamten gaben sich nun durch Einschalten des Blaulichts als Polizei zu erkennen und unterzogen den Audi an der Anschlussstelle Bramsche-Nord einer Verkehrskontrolle. Der 22-jährige Fahrzeugführer wurde als Beschuldigter in einem Strafverfahren belehrt und zur Sache angehört, einsichtig zeigte sich der Bersenbrücker jedoch nicht. Mit ihm befanden sich drei weitere Personen im Audi, diese werden als Zeugen zur Sache vernommen. Das Ermittlungsverfahren wird wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Nötigung geführt, weiter wurden vier Verkehrsordnungswidrigkeiten beanzeigt. Die Polizei ist jetzt auf der Suche nach dem hellen Kleinwagen, der auf die rechte Spur wechselte und von dem Audi mittels Lichthupe genötigt wurde. Der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin, sowie weitere Zeugen des Vorfalls, melden sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter 05461/94530.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell