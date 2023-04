Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fehler beim Abbiegen - leichter Verkehrsunfall

Osnabrück (ots)

Am Mittwoch gegen 07:40 Uhr befuhr eine 27-jährige Frau aus Haselünne den Hasetorwall in Richtung Rißmüllerplatz, sie beabsichtigte mit ihrem Opel Adam nach links in Richtung Vitihof abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 27-jähriger Osnabrücker die Straße Hasemauer in Richtung Altstadtbahnhof. Im Abbiegevorgang übersah die Autofahrerin den entgegenkommenden Radfahrer, dieser war zunächst durch einen wartenden Pkw neben sich verdeckt worden. Der Radfahrer prallte gegen den Opel und stürzte, der Mann kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. An seinem Fahrrad brach der Rahmen, am Pkw entstanden leichte Sachschäden. Durch die Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr.

