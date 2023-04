Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Leichter Verkehrsunfall zwischen Pkw und Pedelec

Osnabrück (ots)

Am Mittwoch gegen 07:25 Uhr befuhr eine 43-jährige Osnabrückerin mit ihrem Toyota Auris die Baumstraße in Richtung Schlachthofstraße. Dort beabsichtigte die Frau nach links in Richtung Liebigstraße abzubiegen. Gleichzeitig beabsichtigte eine 57-jährige Osnabrückerin mit ihrem Pedelec vom Radschnellweg in Richtung Baumstraße zu fahren. Es kam zu einem Missverständnis zwischen den beiden wartenden Verkehrsteilnehmerinnen und sie fuhren zeitgleich in den Kreuzungsbereich ein, woraufhin es zur Kollision kam. Die 57-Jährige erlitt leichte Fußverletzungen. Am Pedelec und dem Pkw entstanden jeweils leichte Sachschäden.

