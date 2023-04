Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Ladengeschäft

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Sonntag 22 Uhr bis Montag 21:40 Uhr, wurde in einen Laden an der Bremer Straße 56 eingebrochen. Das Geschäft wird als Postfiliale, Druckerladen und Handyshop betrieben. Nach dem gewaltsamen Eindringen ins Objekt wurden die Pakete im Paketlager durchwühlt und Bargeld entwendet. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2115.

