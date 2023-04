POL-OS: Melle: Holzhaus brannte auf Campingplatz - ein Leichtverletzter

Merzen (ots) - Zwischen 04:20 Uhr und 04:30 Uhr brach am Ostersonntag ein unbekannter Täter in die Tankstelle an der Hauptstraße 12 ein. Der Unbekannte zerstörte gewaltsam die Eingangstür zum Verkaufsraum und entwendete im Inneren diverse Tabakwaren, welche er in einem Sack (ggf. Müllsack) abtransportierte. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - männlich - trug eine Daunenjacke - trug unter der Jacke einen ...

mehr