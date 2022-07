Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeug in Hermsdorf entwendet

Hermsdorf (ots)

In der Zeit von Donnerstag, dem 07.07.2022 um 16:00 Uhr bis Freitag, dem 08.07.2022 um 09:30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Pkw Audi (Baujahr 2013) in 07629 Hermsdorf. Die schwarze Limousine war zuvor durch den Besitzer in der Erich-Weinert-Straße auf einem Parkplatz verschlossen abgestellt worden. Hinweise zum Tatgeschehen oder Verbleib des Fahrzeuges nehmen die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der Rufnummer 036428 - 640 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell