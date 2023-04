Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: BMW touchierte 8-Jährigen auf Zebrastreifen - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Osnabrück (ots)

Bereits am letzten Mittwoch (05.04) ereignete sich in der "Atterstaße" eine Unfallflucht, bei der ein 8-Jähriger leicht verletzt wurde. Als der Junge gegen 17.30 Uhr einen Zebrastreifen in Höhe der Einmündung zur "Kirchstraße" überquerte, näherte sich ein BMW, missachtete den Vorrang des 8-Jährigen und touchierte diesen an seinem Fuß. Anschließend fuhr der Unbekannte mit seinem schwarzen Fahrzeug einfach weiter, der Junge erlitt leichte Verletzungen. Noch am Unfallort wurde er von einem Fußgänger nach seinem Wohlbefinden gefragt. Die Mutter des 8-Jährigen erstattete wenig später Anzeige bei der Polizei. Nun suchen die Ermittler nach dem Fußgänger und weiteren Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen oder seinem Fahrzeug geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-2515 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell