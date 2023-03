POL-BS: Einbruch im Prinzenpark

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Hermann-Blenk-Straße - 20.03.2023 um 14.45 Uhr Nötigung im Straßenverkehr Die Polizei Braunschweig ermittelt anlässlich eines Verkehrsereignisses, dass sich am Montagnachmittag auf der Hermann-Blenk-Straße am Flughafen-Braunschweig zugetragen hat. Dort befuhr ein 21-jähriger Fahrzeugführer mit seinem blauen VW Golf IV die Hermann-Blenk-Straße von der Anschlussstelle Braunschweig-Flughafen kommend in Richtung Kreisel an der ...

