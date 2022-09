POL-FR: BAB 5 bei Freiburg: Lkw von Fahrbahn abgekommen und umgekippt - zwei Personen verletzt

Freiburg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Basler Straße/Heinrich-von-Stephan-Straße in Freiburg sind am Dienstag, 06.09.2022, zwei Personen verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 37-jährige Pkw-Fahrerin um circa 9.20 Uhr die Basler Straße in östliche Richtung. Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer befuhr zur selben Zeit die Merzhauser Straße in nördliche Richtung. An der Kreuzung ...

