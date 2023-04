Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Dooring-Unfall - zwei Schwerverletzte

Osnabrück (ots)

Am Mittwoch gegen 09:35 Uhr befuhr eine 27-jährige Frau mit einem Pedelec und Fahrradanhänger die Mindener Straße in stadtauswärtige Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 46 parkte zu dieser Zeit ein Pakettransporter. Der Paketbote, ein 52-jähriger Osnabrücker, öffnete die Beifahrertür seines Iveco. Er übersah dabei die von hinten herannahende Frau, die dann mit der geöffneten Tür kollidierte. Die Osnabrückerin stürzte vom Pedelec und erlitt dabei diverse Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus, dort wurde sie stationär aufgenommen. Sie gilt als schwer, aber keinesfalls lebensgefährlich verletzt. Eine Beule am Kopf und Schürfwunden erlitt ein 1-jähriger Junge, der im Fahrradanhänger saß. Auch das Kind wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Am Pedelec entstanden Sachschäden, der Pakettransporter blieb unbeschädigt. Auf den 52-jährigen Unfallverursacher kommt ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung zu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell