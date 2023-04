Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Rollerfahrer flüchtete vor der Polizei - Ermittler suchen gefährdete Verkehrsteilnehmer

Bad Iburg (ots)

Am frühen Dienstagabend flüchtete ein Rollerfahrer vor der Polizei und gefährdete auf seiner Flucht zahlreiche Verkehrsteilnehmer. Die Beamten verloren den Zweiradfahrer schließlich aus den Augen, durch das notierte Kennzeichen trafen sie den Flüchtigen jedoch wenig später an seiner Wohnanschrift an. Es handelt sich um einen 15-Jährigen aus Bad Iburg. Nun suchen die Polizisten Zeugen, die der junge Zweiradfahrer auf seiner Flucht gefährdete. Auf der Osnabrücker Straße wurden die Ordnungshüter erstmalig auf den Rollerfahrer aufmerksam. Gegen 18.40 Uhr sollte dieser dann an der Ecke zum "Eichholzweg" kontrolliert werden. Die anschließende Verfolgungsfahrt führte über die Straßen "Eichholzweg", "Arndtstraße", "Am Gografenhof", "Hagenberg", "Kleestraße", "Drostenhof" und die "Mühlenstraße", wo der Rollerfahrer in einer Sackgasse verschwand. Zeugen, die Angaben zu dem Fahrverhalten des 15-Jährigen machen können oder von diesem gefährdet wurden, werden gebeten sich unter 05401/83160 zu melden.

