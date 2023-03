POL-HI: Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet

Hildesheim (ots) - HILESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 22.03.2023, wurden zwei Hildesheimerinnen in ihren eigenen Vier-Wänden bestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen erschien gegen 14:00 Uhr ein Mann bei einer älteren Dame in der Straße Beyersche Burg und gab sich an der Haustür als Handwerker aus, der einen Nachbarn nicht erreicht. Die Seniorin ließ den Mann in das Mehrfamilienhaus und öffnete ihre Wohnungstür. ...

mehr