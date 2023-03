Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Vermeintliche Handwerker entpuppen sich als Diebe

Hildesheim (ots)

HILESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 22.03.2023, wurden zwei Hildesheimerinnen in ihren eigenen Vier-Wänden bestohlen.

Nach bisherigen Erkenntnissen erschien gegen 14:00 Uhr ein Mann bei einer älteren Dame in der Straße Beyersche Burg und gab sich an der Haustür als Handwerker aus, der einen Nachbarn nicht erreicht. Die Seniorin ließ den Mann in das Mehrfamilienhaus und öffnete ihre Wohnungstür. Daraufhin lief der angebliche Handwerker direkt in die Wohnung und forderte die Dame auf, Notizen auf einem Zettel zu tätigen. Da der Unbekannte die Frau mit seinem Verhalten unter Druck setzte, schrieb sie die angegebenen Nummern auf. Nach einigen Minuten verließ er mit dem Zettel, auf dem u.a. Mobilnummern standen, das Haus. Erst danach stellte die Seniorin den Diebstahl von Bargeld fest.

In diesem Fall waren vermutlich zwei Männer in die Tathandlung involviert. Diese seien schwarz bekleidet gewesen und hätten schwarze Haare gehabt. Ein Mann sei kräftig gebaut und ca. 35 Jahre alt und der andere Mann sei schmal gebaut gewesen.

In der Berliner Straße klingelten zwei Männer gegen 12:30 Uhr bei einer Seniorin und teilten ihr mit, dass sie Mitarbeiter einer Firma sind, die im Auftrag der Energieversorgung Hildesheim das Haus aufgrund eines zurückliegenden Wasserschadens überprüfen müssen. Die Seniorin glaubte den Männern, da es in der Vergangenheit wirklich einen Wasserschaden gegeben hatte. Die Unbekannten suchten zuerst den Keller auf und anschließend die Wohnräume der Dame. Hier wurde die Frau von Raum zu Raum geschickt, um die Heizkörper zuzudrehen. Auch hier verweilten die Männer nur einige Minuten, bis sie das Haus wieder verließen. Erst einige Zeit später fiel der Seniorin auf, dass Schmuckteile gestohlen wurden.

Die Männer wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

zwischen 25 und 35 Jahre alt

ca. 170 cm groß und schlank

helle Hautfarbe

kurzes, gelocktes Haar nach rechts (aus Sicht der unbekannten Person) gekämmt

fließend Deutsch, mit nicht erkennbarem Akzent

dunkle Kleidung

Headset

Täter 2:

kräftig

ca. 170cm groß

dunkles Haar

Tätowierung am Hals: mehrere dünne/feine senkrechte Striche dunkel, ähnlich Ranken

dickere graue Jacke

Deutsch mit Akzent

Headset

Zeugen, die zu den Tätern oder den Taten Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell