POL-HI: Zeugenaufruf nach Einbruch in das Jugendzentrum in 31028 Gronau (Leine)

Hildesheim (ots) - Harsum - Borsum (EP) In dem Zeitraum vom 20.03.2023, 13:15 Uhr, bis zum 21.03.2023, 08:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in das Gemeindehaus in Borsum ein. Hier wurden Schränke und Regale augenscheinlich durchwühlt und ein Fenster beschädigt. Weiterhin wurden Gegenstände entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 600 Euro. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Sarstedt unter der Telefonnummer ...

