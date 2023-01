POL-ESW: Pressebericht vom 18.01.23 (2)

Polizei Eschwege

Unfall beim Einparken

Um 09:50 Uhr befuhr heute Morgen ein 90-Jähriger aus der Gemeinde Meißner den Steinweg in Abterode und beabsichtigte dort einzuparken. Dabei streifte er mit seinem Pkw einen geparkten Ford Fiesta im Bereich des vorderen linken Kotflügels, wodurch an beiden Fahrzeugen Sachschaden von insgesamt ca. 6500 EUR entstand.

Unfallflucht

Um 09:10 Uhr beschädigte heute Morgen beim Vorbeifahren im Schlehenweg in Eschwege ein noch flüchtiger Verkehrsteilnehmer einen geparkten PKW BMW, an dem dadurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Eschweger Polizei unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Wohnungseinbruch

Am heutigen Mittwochvormittag drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Julius-Schmincke-Straße in Eschwege ein. Zwischen 10:00 Uhr und 11:15 Uhr gelangten der oder die Täter über eine Tür in das Wohnhaus und durchsuchten dort mehrere Schränke und Schubladen. Dabei erbeuteten sie Bargeld und Schmuck im Wert von ca. 500 EUR. Der angerichtete Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250.

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Um 11:19 Uhr wird heute Vormittag angezeigt, dass ein bislang unbekannter Täter mit schwarzer Farbe auf einen Stromverteilerkasten in der Straße "Am Berge" in Fürstenhagen den Schriftzug "Sieg Heil! und die Worte (Jebac, Poicje) aufgebracht haben. Ein entsprechendes Verfahren wegen des Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurde eingeleitet.

