POL-ESW: Pressebericht 17.01.2023

Gartenhütten aufgebrochen; Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen Montagnachmittag sind bei der Polizei in Eschwege mehrere Aufbrüche von Gartenhütten zur Anzeige gebracht worden. Die Vorfälle ereigneten sich sämtlich auf dem Kleingartengelände "Am Diebach" in Eschwege. In einem Fall ist zwischen Sonntagmorgen 09.00 Uhr und Montagmittag 12.00 Uhr eine Gartenhütte gewaltsam aufgebrochen worden, aus welcher die Täter einen Werkzeugkasten, eine Schubkarre, ein Brecheisen und zwei volle Benzinkanister (5 Liter) im Gesamtwert von ca. 150 Euro klauten. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Aus zwei weiteren gewaltsam aufgebrochenen Hütten wurden u.a. ein Rasentrimmer im Wert von 70 Euro und diverse alkoholische Getränke geklaut. Dazu kommt noch ein weiterer Einbruch mit einem Stehlwert von ca. 1500 Euro. Hier konnten sich die Einbrecher zwischen Sonntagnachmittag 16.00 Uhr und Montagmittag 12.15 Uhr aus einer Hütte u.a. einen Fernseher, ein Solarmodul, Solarzellen, zwei Ladestationen für Akkus, zwei 5 Kg Gasflaschen, eine akkubetriebene Stichsäge, einen Akkuschrauber, eine Handsäge und eine Heckenschere aneignen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich in dem Fall auf 100 Euro. Die Polizei in Eschwege ermittelt in allen Fällen wegen Einbruchsdiebstahl und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Sachbeschädigung in Kirche; Polizei sucht Zeugen

In der katholischen St. Elisabeth-Kirche in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege haben Unbekannte ihr Unwesen getrieben und am Montag zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr einen Schaumfeuerlöscher aus der Kirche entnommen und diesen anschließend im Innen- und Außenbereich ausgeleert. Dadurch entstand ein Schaden von etwa 140 Euro. Die Polizei in Eschwege ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Unbekannte werfen Böller aus dem Auto heraus nach Fußgängerin; Polizei sucht Zeugen

Am Montagabend ist eine 27-Jährige Frau aus Eschwege von Unbekannten aus einem Pkw heraus mit einem Feuerwerkskörper beworfen worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 21.10 Uhr in Eschwege auf der Straße "Meißnerring". Wie die Beamten aus Eschwege berichten, befuhr zu dieser Uhrzeit ein schwarzer Kleinwagen ohne Licht die Straße "Meißnerring". Zur gleichen Zeit war auch eine Fußgängerin in der Straße auf dem dortigen Gehweg unterwegs. In Höhe Kastanienweg sei dann aus dem Fahrzeug heraus ein Feuerwerkskörper in Richtung der Frau geworfen worden, der zunächst auf der Straße landete, dann aber in die Höhe flog und in Höhe des Gesichts der 27-jährigen Fußgängerin explodierte. Der Kleinwagen flüchtete anschließend in Richtung Südring, zu dem Pkw ist weiter nichts bekannt. Die Frau benötigte zunächst zwar keine ärztliche Behandlung, wollte am Folgetag aber einen Arzt aufsuchen wegen einer Beeinträchtigung ihres Hörvermögens. Die Polizei in Eschwege hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Verkehrsunfallflucht; Ermittlungen gegen 81-jährige Autofahrerin

Nachdem von Zeugen eine Verkehrsunfallflucht beim Ausparken gemeldet worden war, hat die Polizei in Eschwege im Zuge der Unfallaufnahme dann Ermittlungen gegen eine 81-jährige Autofahrerin aus Kassel aufgenommen. Die Frau soll am Montagabend gegen 19.40 Uhr beim Rückwärtsausparken in Bad Sooden-Allendorf auf dem Großraumparkplatz nahe der Werratal-Therme "Am Gradierwerk" den Pkw eines 62-Jährigen aus Röhrig (LK Eichsfeld) beschädigt (Schaden 200 Euro) haben. Anschließend soll die Frau die Unfallörtlichkeit unerlaubt verlassen haben, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Frau muss sich nun für ihr verkehrswidriges Verhalten verantworten.

Beim Wenden Unfall verursacht; Schaden 11.000 Euro

Ein 42-jähriger Autofahrer aus Eschwege hat am Montagmittag einen Verkehrsunfall verursacht, als er gegen 13.10 Uhr mit seinem Pkw in der Ortslage von Oberhone im Bereich der Einmündung Honer Straße/Friedhofsweg wenden wollte. Der 42-Jährige bog zunächst von der Honer Straße kommend nach links in den Friedhofsweg ein. Beim anschließenden Zurücksetzen in die Honer Straße übersah er dann einen bevorrechtigten 33-jährigen Autofahrer aus Eschwege, der auf der Honer Straße aus Richtung Reichensachsen kommend in Richtung Niederhone unterwegs war. Bei der anschließenden Kollision entstand erheblicher Sachschaden an beiden Autos in Höhe von 6000 bzw. 5000 Euro.

Gartenhüttenbrand in Bad Sooden-Allendorf; Kripo sucht Zeugen und bittet um Hinweise

(s. PM vom 16.01.2023, 11:52 Uhr)

Die Kripo in Eschwege hat wegen einer abgebrannten Gartenhütte in Bad Sooden-Allendorf Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Am Sonntagabend war der Brand gemeldet worden, der dann den Einsatz von Feuerwehr und Polizei nach sich zog und einen Schaden von ca. 2000 Euro zur Folge hatte. Wie die Beamten des Fachkommissariats für Brandermittlungen jetzt berichten, sind im Zuge der Brandermittlungen im Bereich der Hütte u.a. Reste von Feuerwerkskörpern aufgefunden wurden. Dies könne darauf hindeuten, dass die bislang unbekannten Täter eventuell schon im Laufe des Sonntagachmittags in der Hütte gezündelt und Böller abgebrannt haben. Die besagte Hütte befindet sich in der Verlängerung der Rothesteinstraße in der Gemarkung "Wilhelmshöhe" etwas außerhalb der Ortslage an freies Feld angrenzend. Die Ermittler fragen sich nun, ob Anwohner aus dem Bereich der Ortsrandlage eventuell schon am Sonntagnachmittag verdächtige Wahrnehmungen, u.a. Knallgeräusche, verdächtige Personen-/gruppen in der Nähe der Tatörtlichkeit gemacht haben. Hinweise diesbezüglich werden entgegengenommen unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Wildunfälle

Ein 62-jähriger Autofahrer aus Treffurt hat am Montagabend gegen 18.20 Uhr ein Reh erfasst, als er auf der B 7 von Netra in Richtung Röhrda unterwegs war. Das Tier wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und musste später von seinen Leiden erlöst werden. Am Auto des Mannes entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Von der Polizei in Sontra wird zudem noch ein weiterer Wildunfall mit 1500 Euro Schaden nachgemeldet, der sich bereits am vergangenen Freitag auf der B 7 in der Gemarkung Ringgau zwischen Weißenborn und Datterode ereignet hat. Um 06.15 Uhr kollidierte hier eine 49-jährige Autofahrerin aus Weißenborn mit einem Wildschwein, welches anschließend in den angrenzenden Wald davonlief.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Ein 48-Jähriger aus Großalmerode hat mit seinem Kleinbus ein Reh erfasst, als er am Montagabend gegen 19.00 Uhr auf der L 3225 von Großalmerode in Richtung Faulbach unterwegs war. Das Tier verendete noch am Unfallort, an dem Kleinbus entstand an der vorderen Stoßstange Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Polizei Witzenhausen

Unfall im Begegnungsverkehr; Schaden 400 Euro

Der 53-Jährige Fahrer eines Kleintransporters aus Gründau und ein 51-Jähriger Autofahrer aus Hann. Münden sind am Montagnachmittag im Begegnungsverkehrs seitlich miteinander kollidiert, wobei jeweils die linken Außenspiegel beider Fahrzeuge zu Bruch gingen. Gegen 14.50 Uhr befuhr der Fahrer des Kleintransporters die B 80 von Witzenhausen in Richtung Hann. Münden, in der Gegenrichtung war der 51-Jährige mit seinem Auto unterwegs. Im Bereich einer Kurve kollidierten die Fahrzeuge dann im Bereich der Fahrbahnmitte. Der Schaden an den beiden zu Bruch gegangenen Spiegel beziffert sich auf insgesamt 400 Euro.

