Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 16.01.2023 -2-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

41-jährige Autofahrerin ohne Fahrerlaubnis verursacht Unfall; eine Beteiligte leicht verletzt

Heute Morgen kam es in der Ortslage von Wehretal-Reichensachsen zu einem Verkehrsunfall im Bereich Bahnhofstraße/Ecke Landstraße. Dabei wurde eine 58-jährige Autofahrerin leicht verletzt Gegen 08.11 Uhr wollte eine 41-jährige Autofahrerin aus Wehretal von der Bahnhofstraße nach links in die Landstraße in Fahrtrichtung Eschwege einbiegen. Die Frau missachtete dabei die Vorfahrt einer 58-jährigen Autofahrerin aus Eschwege, die auf der Landstraße aus Richtung Eschwege kommend, in Richtung Hoheneiche unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich wurden beide Autos so in Mitleidenschaft gezogen, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt 9500 Euro. Zudem klagte die 58-Jährige an der Unfallstelle über Schmerzen im Bereich des Oberkörpers, woraufhin sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Wie sich im Rahmen der Unfallaufnahme dann herausstellte, war die 41-jährige Unfallverursacherin zum Zeitpunkt des Unfalls nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, so dass sich bei der Frau noch strafrechtliche Ermittlungen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis anschließen.

Geldbörsendiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Im Kaufland-Lebensmittelmarkt in der Thüringer Straße in Eschwege ist einer 84-jährigen Frau aus Meinhard am heutigen Montag das Portemonnaie geklaut worden. Die Frau war am Vormittag zum Einkaufen dort, als sie um kurz vor 12.00 Uhr den Verlust ihrer Geldbörse feststellte. Die Geldbörse bewahrte die Frau in ihrer Handtasche am Einkaufswagen auf. In einem unbeobachteten Moment griffen die unbekannten Diebe dann zu und nahmen das Portemonnaie u.a. mit 50 Euro Bargeld, EC-Karten, Versicherungskarten und mehreren Briefmarken an sich. Nähere Angaben zu den Dieben konnte die Seniorin nicht machen. Die Polizei in Eschwege ermittelt wegen Diebstahl und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell