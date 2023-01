Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 13.01.23

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Um 06:55 Uhr befuhr am gestrigen Donnerstagmorgen ein Linienbus (Schulbus) die B 250 von Heldra kommend in Richtung Wanfried. Dem Busfahrer kam ein Lkw entgegen, der zu weit über die Fahrbahnmitte hinausfuhr, wodurch es zur Berührung der Außenspiegel kam. An dem Linienbus entstand dadurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR. Der Lkw fuhr weiter. Hinweise: 05651/9250.

Geldbörse gestohlen und Bargeld abgehoben

Am 11.01.23, wurde einem 29-Jährigen aus Eschwege die Geldbörse im "Kaufland" in Eschwege gestohlen. Nach seinen Angaben wurde er um 17:10 Uhr beim Verlassen des Marktes im Eingangsbereich durch eine Person angerempelt. Erst am nächsten Tag bemerkte er das Fehlen seiner Geldbörse in der sich auch zwei EC-Karten unterschiedlicher Banken befanden. Bei einer sofortigen Überprüfung beider Konten musste er feststellen, dass insgesamt ca. 2000 EUR abgehoben wurden. Die Abhebungen erfolgten noch an dem 11.01.23, gegen 21:37 Uhr, in den Räumen der Sparkasse in Niederhone. Hinweise: 05651/9250.

Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Um 21:25 Uhr wurde am gestrigen Abend ein 49-Jähriger aus Wanfried in der Ortslage von Wanfried durch eine Polizeistreife kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass dieser den Pkw alkoholisiert führte. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von ca. 1,1 Promille, worauf eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Wegen Fahren unter Drogeneinfluss muss sich ein 22-Jähriger aus Wanfried verantworten, der um 22:49 Uhr auf einem Radweg zwischen Heldra und Treffurt mit einem Kleinkraftrad unterwegs war. Zunächst versuchte er sich der Kontrolle zu entziehen und missachtete auch sämtliche Anhalteaufforderungen und -signale. Nachdem es gelang, mit dem Streifenwagen an dem Kleinkraftrad vorbeizufahren, wurde dieser quergestellt. Der 22-Jährige versuchte nun an dem Streifenwagen vorbeizufahren, wobei er mit dem Kleinkraftrad stürzte und anschließend in entgegengesetzter Richtung wegrannte. Er konnte kurz darauf vorläufig festgenommen werden. Wie sich durch einen Test herausstellte, war er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel (Amphetamine) unterwegs. Zudem hatte er keine gültige Fahrerlaubnis und an dem Krad ein ungültiges Versicherungskennzeichen angebracht. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt; eine Blutentnahme bei dem 22-Jährigen durchgeführt.

Um 03:15 Uhr wurde vergangene Nacht ein 28-Jähriger aus Wanfried in der Eschweger Straße in Wanfried mit seinem Pkw angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Ein Test verlief positiv auf Kokain. Zudem wurde festgestellt, dass kein Versicherungsschutz mehr für das Auto bestand, worauf beide Kennzeichen entstempelt wurden.

Polizei Sontra

Kennzeichendiebstahl

In der Nacht vom 11./12.01.23 wurden in der Bahnhofstraße in Sontra die beiden amtlichen Kennzeichen "ESW-CD 25"von einem VW Passat abmontiert und entwendet. Der Schaden wird mit 50 EUR angegeben. Hinwiese: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruch in Schule

Vermutlich in den Abendstunden des 11.01.23 drangen unbekannte Täter in das Gebäude der Freiherr-vom-Stein-Schule in Hessisch Lichtenau ein. Dort versuchten der oder die Täter in das Lehrerzimmer und das Sekretariat zu gelangen, was nicht gelang. Zudem wurde das Fenster des Kioskes beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Diebstahl eines E-Scooters

Am 11.01.23 wurde zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr ein E-Scooter der Marke "Ninebot" entwendet. Der E-Scooter war im Außenbereich der Sporthalle in der Freiherr- vom-Stein-Straße in Hessisch Lichtenau ungesichert abgestellt. Schaden: ca. 400 EUR; Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Gegen Metallpfosten gefahren

Um 19:48 Uhr befuhr gestern Abend ein 59-Jähriger aus der Türkei mit einem Sattelzug die Ludwigsteinstraße in Unterrieden. Beim Wenden übersah er einen Metallpfosten im Bereich einer Zufahrt und beschädigte diesen mit der Zugmaschine, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Derselbe Fahrer verursachte kurz darauf im Bereich der Straße "Am Sportplatz/ Ludwigsteinstraße" in Unterrieden einen weiteren Unfall. Diesmal wurde mit dem Sattelzug ein geparkter Pkw VW Passat touchiert, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Unfall beim Ausparken

Auf dem Parkplatz einer Pizzeria in der Walburger Straße in Witzenhausen parkte gestern Abend, um 20:45 Uhr, ein 79-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw aus einer Parklücke aus. Dabei fuhr er gegen einen geparkten Pkw Mercedes, wodurch ein Sachschaden von ca. 3000 EUR entstand.

Geldbörse gestohlen

Am gestrigen Nachmittag wurde im Aldi-Markt, "An der Bohlenbrücke" in Witzenhausen einer 65-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf die Geldbörse gestohlen. Die 65-Jährige hielt sich dort zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr auf und hatte ihre Handtasche an den Einkaufswagen gehängt. An der Kasse bemerkte sie den Diebstahl ihres Portmonees, das während des Einkaufs aus der Handtasche gestohlen wurde. Neben Bargeld befanden sich noch persönliche Dokumente in der Geldbörse. Der Schaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell