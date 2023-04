Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Osnabrück (ots)

Am Samstag gegen 12:30 Uhr beabsichtigte ein 49-jähriger Mann mit seinem Ford Focus von der Pagenstecherstraße in stadtauswärtige Richtung nach links auf das Gelände eines Fahrradhändlers abzubiegen. Auf dem linken der beiden stadteinwärtigen Fahrspuren stand zwei Fahrzeuge, die links abbiegen wollten. Durch diese wurde die Sicht auf einen Mercedes verdeckt, der auf der rechten Spur in Richtung Innenstadt fuhr. Diesen übersah der Ford-Fahrer aus Hagen a.T.W. und es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Die 48-jährige Beifahrerin im Ford, eine Frau aus Hagen a.T.W., erlitt leichte Verletzungen. Ebenso wurden die Insassen des Mercedes, ein 43-jähriger Mann und eine 39-jährige Frau aus Osnabrück, leicht verletzt. An beiden Pkw entstanden erhebliche Sachschäden, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Beamten schätzen die Schadenssumme auf mindestens 35.000 Euro.

