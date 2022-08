Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 32-Jähriger nach versuchtem Raub leicht verletzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagabend (07.08.2022) zwei Männer im Alter von 34 und 35 Jahren festgenommen, die versucht haben sollen, einen 32 Jahre alten Mann in der Arnulf-Klett-Passage auszurauben. Der 32-Jährige verließ gegen 23.30 Uhr die dortige Toilettenanlage, als er auf die zwei Männer traf, die ihn unvermittelt beleidigt und bedrängt haben sollen. Des Weiteren sollen sie den Mann dazu aufgefordert haben, ihnen Bargeld und Zigaretten auszuhändigen und ihm hierbei mit Gewalt gedroht haben. Nachdem der 32-Jährige dies verneinte, soll einer der Männer nach seinem Rucksack gegriffen und versucht haben, diesen von seinen Schultern zu reißen, was ihm jedoch nicht gelang. Durch das Gerangel stürzte der 32-Jährige schließlich zu Boden und erlitt hierbei leichte Verletzungen. Nachdem die beiden Tatverdächtigen in die Toilettenanlagen liefen, gelang es dem 32 Jahre alten Mann die Polizei zu verständigen. Die alarmierten Beamten nahmen die Männer noch vor Ort fest. Sowohl der 34 als auch der 35 Jahre alte Mann setzten sich bei ihrer Festnahme heftig zu Wehr. Während der 35 Jahre alte Tatverdächtige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, wurde der 34 Jahre alte rumänische Staatsangehörige im Laufe des Montags (08.08.2022) einem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

