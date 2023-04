POL-OS: Bad Essen: Hausfriedensbruch in Grundschule

Berge (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag 17 Uhr und Freitag 11 Uhr ereignete sich an der St. Servatius Kirche in Berge ein versuchter Einbruchdiebstahl. Ein oder mehrere Unbekannte hatten versucht, eine hölzerne Tür an einem Hintereingang zu den Verwaltungsräumen gewaltsam aufzuhebeln. Die Tür hielt stand, der Einbruch misslang. Mutmaßlich aus Frust oder reinem Schädigungswillen wurde ein außenliegender ...

mehr