Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Fußgänger von Pkw erfasst

Krefeld (ots)

Ein bislang noch nicht identifizierter Mann ist Sonntagabend an der Kreuzung Nassauerring /Hülser Straße von einem Pkw erfasst worden. Ein 26-jähriger Krefelder fuhr gegen 20:15 Uhr mit seinem Pkw auf dem Nassauerring in Richtung Oranierring. An der Kreuzung Nassauerring / Hülser Straße trat plötzlich ein Fußgänger auf die Fahrbahn und wurde von dem Pkw erfasst. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zur Identität des Fußgängers dauern an. (403)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell