Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: 19-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Bereits am Dienstag (22. November 2022) befand sich ein 19-Jähriger kurz vor 0 Uhr in der Innenstadt. Auf dem Weg zu einer Bahnhaltestelle an der Uerdinger Straße, überquerte er die Straße. Dabei erfasste ihn ein Auto. Der Fahrer kümmerte sich um den leicht am Fuß verletzten 19-Jährigen und fuhr ihn auf seinen Wunsch zur Endhaltestelle in Elfrath. Dort angekommen rief der junge Mann seine Mutter an, der Autofahrer verabschiedete sich und fuhr dann weiter.

Im weiteren Verlauf rief die Mutter die Feuerwehr an. Ein Rettungswagen brachte ihren Sohn für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus. Gegen 0:35 Uhr informierte sie die Polizei.

Aufgrund des allgemeinen gesundheitlichen Zustands des jungen Mannes, können weder der genaue Unfallzeitpunkt noch der der genaue Unfallort beschrieben werden. Angaben zum Aussehen des Autofahrers sowie des Autos oder des Kennzeichens konnte er ebenfalls nicht machen.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in erster Linie den fürsorglichen Autofahrer, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, damit die Umstände zum Verkehrsunfall vollumfänglich aufgeklärt werden können. Darüber hinaus können sich selbstverständlich Zeugen melden. Hierfür können Sie unter der 02151 6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de Kontakt zur Polizei Krefeld aufnehmen. (401)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell