POL-SO: Unfallflucht bei Radfahrausbildung - Zeugen gesucht

Werl (ots)

Am Montagvormittag, um 10:40 Uhr, ereignete sich auf der Gröhnestraße eine Verkehrsunfallflucht. Im Rahmen einer schulischen Fahrradausbildung kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem roten Kleinwagen und zwei Schülern. Ein 10-jähriger und 11-jähriger Schüler aus Werl befuhren die Gröhnestraße in Richtung Mellinstraße. An einer dort eingerichteten Baustelle passierten die beiden Schüler eine aufgestellte Sperrbake. In gleicher Höhe überholte der Kleinwagen die beiden Schüler. Dabei kam es zu einer Berührung zwischen dem rechten Außenspiegel und dem 11-jährigen Radfahrer. Im Anschluss touchierte der unbekannte Pkw-Fahrer den 10-Jährigen mit dem rechten Kotflügel. Durch den Zusammenstoß kam der 10-Jährige zu Fall. Beide Radfahrer wurden leicht verletzt. Der rote Kleinwagen setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schüler oder eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrer, Fahrzeug oder zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Werl unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (ja)

