Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Streitigkeiten

Soest (ots)

Am gestrigen Montagabend kam es gegen 20 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort wurden drei männliche Personen angetroffen. Die drei allesamt alkoholisierten Männer im Alter von 23, 24 und 31 Jahren gaben an, in Streitigkeiten geraten zu sein. Nach zunächst verbaler Auseinandersetzung wurden die jungen, in Soest lebenden Männer, handgreiflich. Der 24-Jährige sprühte schließlich mit einem Reizgas in die Richtung der anderen beiden Männer. Beide wurden leicht verletzt und vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Der 24-Jährige wurde zur Polizeiwache transportiert. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.(dk)

