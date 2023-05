POL-SO: Lippetal-Lippborg - Einbruch in Büroräume

Lippstadt (ots) - Am Samstag kam es um 1 Uhr zu einem Einbruch in eine Firma in der Westernkötter Straße, im Gewerbegebiet Am Wasserturm. Die Täter hebelten eine Tür auf der westlichen Gebäudeseite auf, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Zeitgleich fiel einem Zeuge ein weißer Mercedes Sprinter mit ausländischem Kennzeichen auf, der auf einem Schotterweg nahe der Firma wendete. Anschließend flüchtete der Sprinter mit hoher Geschwindigkeit in ...

