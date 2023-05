Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Firmengebäude

Lippstadt (ots)

Am Samstag kam es um 1 Uhr zu einem Einbruch in eine Firma in der Westernkötter Straße, im Gewerbegebiet Am Wasserturm. Die Täter hebelten eine Tür auf der westlichen Gebäudeseite auf, um sich Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Zeitgleich fiel einem Zeuge ein weißer Mercedes Sprinter mit ausländischem Kennzeichen auf, der auf einem Schotterweg nahe der Firma wendete. Anschließend flüchtete der Sprinter mit hoher Geschwindigkeit in nördliche Richtung bis zur Westernkötter Straße und entfernte sich über die Bökenförder Straße in Richtung Bökenförde. Ob Diebesgut aus den Räumlichkeiten der Firma entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu dem weißen Fahrzeug geben können und/oder zu verdächtigen Personen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell