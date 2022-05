BPOL NRW: Uneinsichtiger Maskenverweigerer verursacht Einsatz der Bundespolizei

Dortmund - Essen - Hagen (ots) - Heute Morgen (26. Mai) kam es am Dortmunder Hauptbahnhof zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Brüdern. Dabei hielt der Eine dem Anderen sein Glied und seinen nackten Hintern in das Gesicht. Einer der Männer verlor zudem einen Zahn. Gegen 05:20 Uhr alarmierten Reisende die Bundespolizei am Hauptbahnhof Dortmund über eine körperliche Auseinandersetzung am Abgang der Kopfbahnsteige. ...

