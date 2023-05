Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Frontalzusammenstoß

Werl (ots)

Am 15. Mai, um 13:15 Uhr, kam es auf der Soester Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Ford-Fahrer aus Welver war in Richtung Werler Innenstadt unterwegs. Als er nach eigenen Angaben kurz abgelenkt war, geriet er in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einer 61-Jährigen Soesterin zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Beteiligten schwer verletzt und in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahmen und die Bergung der Fahrzeuge war die Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell