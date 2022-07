Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brennendes Elektroauto sorgt für hohen Schaden

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es zum Brand eines 30 Jahre alten Elektrokleinstfahrzeuges mit Seltenheitswert. Das Fahrzeug befand sich auf einem Grundstück und brannte komplett aus. Das Feuer konnte zwar schnell gelöscht werden, aber aufgrund der elektrischen Antriebsart, war durch die Feuerwehr eine länger Aufsicht notwendig, da sich die Batterie jederzeit wieder entzünden könnte. Der Schaden am ausgebrannten Fahrzeug wird auf 1800,- EUR geschätzt. Durch den Brand wurde eine nahestehende Mauer und und die Dämmung einer Hauswand beschädigt. Dieser Schaden wird auf ungefähr 11.800,- EUR geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand. Als Ursache für den Brand, nannte die Feuerwehr einen technischen Defekt an der Batterie. (CSch)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell